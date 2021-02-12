Катунь24: 26 млн рублей выделили из краевого бюджета на капремонт Краевой детской стоматологической поликлиники • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: 26 млн рублей выделили из краевого бюджета на капремонт Краевой детской стоматологической поликлиники

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

26 млн рублей выделили из краевого бюджета на капремонт Краевой детской стоматологической поликлиники11 февраля 2021, 18:23

Ежегодно врачи в ней принимают около 28 тысяч маленьких пациентов.

Фото: pixabay.com

В поликлинике полностью отремонтируют все кабинеты, фасад здания, входные узлы, приобретут новое оборудование. После капремонта здесь откроют первое в регионе отделение по лечению зубов под наркозом у детей до 3 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. Помощь им будут оказывать по полису ОМС. 

Отметим, вскоре филиал Краевой детской стоматологии появится в Новоалтайске. 

Катунь24

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