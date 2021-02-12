Катунь24: 26 млн рублей выделили из краевого бюджета на капремонт Краевой детской стоматологической поликлиники • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

26 млн рублей выделили из краевого бюджета на капремонт Краевой детской стоматологической поликлиники11 февраля 2021, 18:23

Ежегодно врачи в ней принимают около 28 тысяч маленьких пациентов.

Фото: pixabay.com

В поликлинике полностью отремонтируют все кабинеты, фасад здания, входные узлы, приобретут новое оборудование. После капремонта здесь откроют первое в регионе отделение по лечению зубов под наркозом у детей до 3 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. Помощь им будут оказывать по полису ОМС.

Отметим, вскоре филиал Краевой детской стоматологии появится в Новоалтайске.

Катунь24