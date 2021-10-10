Катунь24: «Ковидные пальцы»: врачи выяснили, почему появляется новый симптом COVID-19

Медики считают, что Covid toes (это воспаление, напоминающее обморожение пальцев ног и рук) может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с коронавирусом. Обычно оно развивается в течение нескольких недель после заражения и может привести к опуханию или изменению цвета пальцев рук и ног.

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Исследование опубликовали в British Journal of Dermatology, сообщает «Московский комсомолец». Специалисты обследовали 50 участников с «ковидными пальцами» ног и 13 – с аналогичными поражениями обморожения, которые возникли до пандемии COVID-19.

Учёные отмечают, что точно определили части иммунной системы, которые, по-видимому, задействованы при этом неприятном явлении. Как пишет The Guardian, и при обморожении, и при коронавирусе, в организме срабатывает один механизм: начинает генерировать иммунный ответ с высокими уровнями определенных аутоантител, которые по ошибке нацелены и реагируют на собственные клетки и ткани человека.

Кроме того, спецалисты также обнаружили совпадение с интерфероном типа I, ключевым белком в противовирусном ответе. Кроме того, в этих процессах задействованы клетки, выстилающие мелкие кровеносные сосуды, питающие пораженные участки, говорят исследователи из Парижского университета во Франции.

Синдром «ковидных пальцев», уточняет «МК» со ссылкой на BBC, может возникнуть в любом возрасте, но чаще он поражает детей и подростков. Для некоторых этот симптом проходит безболезненно: обычно он проявляется как поражение кожи со сменой цвета на красный или пурпурный, также может выделяться гной. Однако иногда сыпь может быть зудящей, с волдырями и опухолью. Ученые отмечают, что часто у страдающих этими проявлениями людей не бывает никаких классических симптомов COVID, таких как постоянный кашель, лихорадка и потеря или изменение запаха или вкуса.

Британский ортопед доктор Иван Бристоу отметил, что в большинстве случаев, как и при обморожениях во время холодов или у людей с проблемами кровообращения, поражения обычно проходят сами по себе. При осложненных формах может потребоваться лечение. Выявленные закономерности и подтверждение возникновения такого синдрома, по мнению врача, поможет разработать эффективные методы лечения.

Катунь24