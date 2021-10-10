Катунь24: «Мужчине стало плохо»: в Барнауле остановилось движение трамваев из-за приступа у пассажира

Мужчину увезли на скорой помощи.

Фото: «Инцидент Барнаул»

О произошедшем сообщили сегодня, 9 октября 2021 года, очевидцы в городском сообществе «Инцидент Барнаул». По словам свидетелей, остановилось движение трамваев по линии от улицы Северо-Западной.

Выяснилось, что это произшло потому, что стало плохо одному из пассажиров: у мужчины начался приступ эпилепсии, во время которого он упал и ударился головой. Водитель и кондуктор трамвая незамедлительно вызвали скорую помощь. Медики забрали пострадавшего горожанина.

Катунь24