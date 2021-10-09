Катунь24: «Билетик в кино» для россиян достиг самой высокой стоимости за последние шесть лет

За прошедшую неделю октября 2021 года средняя стоимость билета в российских кинотеатрах достигла 304,8 рубля. К зиме она может вырасти ещё.

Фото: pixabay.com

Стоимость билета в кино обновила с 30 сентября по 6 октября 2021 года почти шестилетний рекорд и достигла 304,8 руб., сообщает РБК со ссылкой на данные базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). За указанное время кинотеатры посетили 5,1 млн человек. Большее число зрителей — 7,4 млн — было зафиксировано только в новогодние праздники с 31 декабря 2020-го по 6 января 2021 года, уточняет издание.

Зафиксированная средняя стоимость кинобилетов на данный момент является самой высокой за последние шесть лет, если не считать данные ЕАИС за апрель-май 2020 года. Тогда, например, повышение цены ЕАИС также зафиксировала на неделе с 2 по 8 апреля 2021 года (средняя стоимость билета была 553,2 руб.) и с 7 по 13 мая 2021 года — 433,8 руб, а также с 21 по 27 мая — 368,2 руб., с 11 по 17 июня — 373 руб.

Однако, как отмечают в РБК, в апреле в самый разгар пандемии коронавируса по всей стране был введен режим самоизоляции, все кинотеатры были закрыты. Эксперты считают, что система могла отражать либо сведения о заранее сделанных предпродажах, либо о единичных случаях работы отдельных заведений, а также сведения о возродивших в мае свою деятельность в отдельных регионах автокинотеатрах.

Катунь24