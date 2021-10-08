Катунь24: «Почта России» потратит 19 миллионов рублей на поиск негативных публикаций о своей работе

Подрядчик будет предоставлять отчёты в ежедневных, еженедельных и ежегодных отчётах.

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«Почта России» заключила контракт на 19 миллионов на мониторинг негативных публикаций о своей работе в СМИ и соцсетях. Соответствующий документ был опубликован на портале госзакупок.

Подрядчик должен отслеживать негативные публикации о работе «Почты России», а также о руководителе компании и разных видах почтовой связи.

Как сообщает Telegram-канал «Можем объяснить», контракт получила компания «Медиа Перспектива».

«Мониторинг СМИ — нормальная ежедневная деятельность всех пресс-служб. Наша задача — вовремя замечать все публикации о «Почте России», включая статьи в небольших региональных газетах, на телевидении и радио. Обычным браузерным поиском это сделать невозможно», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России».

Катунь24