Катунь24: «Уже похоже на зиму»: жители Алтайского края делятся видеозаписями снегопада в регионе

Кадры непогоды сегодня, 6 октября 2021 года, очевидцы и водители публикуют в социальных сетях.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Ранее же автомобилисты сообщали о плохой видимости на федеральной трассе А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан на 55 — 337 километре. В Упрдор «Алтай» уточнили, что аналогичная ситуация также сохраняется на трассе А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан.

По данным метеостанций, циклон движется в сторону Барнаула. На трассе А-321 снегопад от Ребрихи до Кулунды (км 89 — км 389).

В пресс-службе ведомства рассказали, что для оперативного устранения последствий снегопада на линию вышло 19 дорожных машин. Всего зимой 2021 года безопасный проезд по федеральным дорогам Алтайского края будет обеспечивать 451 единица специализированной дорожной техники — такое количество снегоуборочного транспорта выйдет на линию в случае обильных снегопадов.

«На базах подрядных организаций создан запас противогололедных материалов. Заготовлено более 47 тыс. тонн песко-соляной смеси, 8 тыс. кубометров песка и 6,6 тыс. тонн технической соли. Для их хранения используются 23 пескобазы вдоль трасс, расстояние между которыми составляет 40-50 км. Это более 80 % от требуемых объемов, обеспечить полную готовность к содержанию дорог в зимний период подрядчики должны к 1 ноября», — сообщили katun24.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор «Алтай».

Видео: «Инцидент Барнаул», «В курсе 22»



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