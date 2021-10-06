Катунь24: «Не передать показания счётчиков»: барнаульцы не могут выйти на связь с управляющей компанией

Жители барнаульского дома по адресу: Чудненко, 95 жалуются на управляющую компанию «Ренессанс», которая отказывается выходить с ними на связь. Из-за этого люди не могут вызвать сантехника и даже банально передать показания счетчиков. Связаться с неуловимой организацией попробовала наша съемочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Не передать показания счётчиков»: барнаульцы не могут выйти на связь с управляющей компанией

Жильцы жаловались на организацию в администрацию Октябрьского района, там пообещали принять меры. Журналисту телеканала «Катунь 24» удалось дозвониться в управляющую компанию; там ответил мужчина, представившийся руководителем организации и заявивший, что компания работает как надо.

При бездействии управляющей компании жильцы дома вправе обратиться в жилищную инспекцию. Там пояснили, жалобы на «Ренессанс» получают регулярно.

«Не так давно, в сентябре, инициированы проверки в отношении управляющей компании «Ренессанс», однако проверки не состоялись в связи с воспрепятствованием законной деятельности», – пояснил начальник отдела надзора за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда по Барнаулу Андрей Четвериков.

Жители дома обратились к другой управляющей компании, та готова взять их многоэтажку, только тариф будет выше. Этот вариант жильцов устраивает. Чтобы домом занялась новая управляющая компания, руководство «Ренессанса» должно сообщить жилищной инспекции, что собственники выбрали другую организацию. Смогут ли они навести порядок и помочь жильцам, пока неизвестно. К слову, на счету «Ренессанса» осталось всего 4 дома.

Катунь24