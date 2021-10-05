Катунь24: «Роскосмос» утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19».

Фото: Роскосмос

К полёту утвердили актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Киногруппа стартует для съёмок на орбите фильма с рабочим названием «Вызов».

Конкурс на главные роли фильма, который снимут в космическом пространстве, был объявлен в конце 2020 года. На первой, творческой стадии отбора предпочтение отдавали профессиональным актрисам. Для прохождения медкомиссии в марте 2021 года отобрали 20 финалисток, уточняет пресс-служба «Роскосмоса».

По итогам медицинского и творческого отбора госкомиссия рекомендовала к назначению в основной экипаж актрису, заслуженную артистку России Юлию Пересильд и режиссера фильмов «Салют-7», «Текст» и др. Клима Шипенко. В дублирующий экипаж назначены актриса сериалов «Жуки», «Триггер» и др. Алёна Мордовина и оператор-постановщик фильмов и сериалов «Обратная сторона Луны», «Время первых» и др. Алексей Дудин. Кроме того, комиссия отметила пилота Краснокутского летного училища ГА имени И. Ф. Васина Галину Каирову, ей предложили продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

Это первый такой случай в истории кинематографа.

Пуск ракеты запланирован на 11:55 мск вторника.

Планируется, что до МКС экипаж доберется за три часа 17 минут. Ожидается, что в 15:12 мск экипаж причалит к модулю «Рассвет» российского сегмента станции. Открытие люков и переход экипажа на борт ожидается в 17:05.

На МКС их встретят космонавты, отмечает РИА Новости.

Планируется, что Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 дней. Посадка запланирована на 17 октября.

Космическая драма «Вызов» — совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Он может стать первым художественным фильмом, снятым в космосе.

Катунь24