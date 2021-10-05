Катунь24: «Алтайская зимовка» в 2021 году пройдёт в Белокурихе

По информации, опубликованной на сайте Алтайтурцентра, праздник состоится 4 декабря 2021 года. В прошлом году его отменили из-за коронавируса.

Фото: Алтайтурцентр

Согласно проекту контракта, опубликованному на электронной площадке России и ЕИС «Закупки», местом проведения мероприятия в проекте контракта указан город Белокуриха, Советский район, Государственный природный комплексный заказник «Лебединый». В прошлом, 2020, году праздник в очном формате отменили из-за эпидемиологической ситуации.

Тендер на проведение «Алтайской зимовки» опубликовали на сайте единой информационной сети «Закупки» 30 сентября, заявки можно подать до 22 октября 2021 года. Цена контракта – 7 106 500 млн рублей. Победитель тендера должен будет организовать уличную площадку вместимостью не менее 5000 человек на территории Белокурихи, обеспечить парковку и её инфраструктуру, техническое обеспечение праздника, включая отладку необходимых площадок и коммуникаций, организовать работу режиссерско-постановочной группы и отбор коллективов, а также подготовить праздничный фейерверк и шоу дронов, указано в проекте контракта.

«Алтайская зимовка» традиционно открывает зимний туристический сезон в регионе. В его рамках проходит свыше 70 ярких спортивных, культурных и деловых мероприятий, в частности, соревнования по зимним видам спорта, фестиваль северных ездовых собак, народные гулянья, а также экскурсии к месту зимовки лебедей на озеро Светлое.

«Сердце праздника «Алтайская зимовка» – Советский район. Здесь, на территории заказника «Лебединый», расположены незамерзающие озера – места зимовки более 700 лебедей-кликунов. Именно обитатели уникального лебединого озера Советского района вдохновили жителей края на создание праздника «Алтайская зимовка», – указано на страничке праздника на сайте «Визиталтай».

Катунь24