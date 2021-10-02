Катунь24: «Сила в каждом человеке»: журналисты «Редакции» сняли фильм об Алтае

Новый выпуск работы команды опубликовали на YouTube-канале 30 сентября 2021 года.

Фото: Скриншот видео «Как Горный Алтай стал русской Шамбалой? / Редакция» Embedded video for «Сила в каждом человеке»: журналисты «Редакции» сняли фильм об Алтае

В новом фильме журналист Алексей Пивоваров и сотрудники его редакции рассказали про Республику Алтай. Помимо кадров природных красот региона – разливов реки Катунь, панорам гор и Телецкого озера – в ролике показали жизнь местного населения. Журналисты обсудили с местными жителями качество жизни в регионе, обратив внимание на место Республики Алтай в рейтинге бедности региона. Также Алексей Пивоваров рассказал, как строили Чуйский тракт, как на Алтае добывают золото и за какими развлечениями сюда приезжают туристы.

Ранее в республике Алтай побывала команда программы «Орел и решка». Ведущие выпуска Регина Тодоренко и Тимур Родригез назвали Горный Алтай «главным местом силы» и посоветовали приезжать в регион вдохновиться «природной энергией и жизненной силой». Выпуск программы, в которой ведущие знакомятся с Республикой Алтай, опубликовали на YouTube телеканала «Пятница» 19 сентября 2021 года. Он входит в сезон «Чудеса России»: команда проекта путешествует по самым непредсказуемым маршрутам и показывает родные места жителям страны, как описано на сайте телеканала.

Катунь24