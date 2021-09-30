Катунь24: «Не отстаем от прогресса»: краевая библиотека имени Шишкова внедрила новые цифровые услуги для читателей

Автоматизацией процессов, чтобы соответствовать потребностям гостей, учреждение занимается вот уже 30 лет. Коронавирусные ограничения поставили перед учреждением новые задачи.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Не отстаем от прогресса»: краевая библиотека имени Шишкова внедрила новые цифровые услуги для читателей

В 2021 года библиотека стала участником конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае», в котором вот уже 18 лет выявляют перспективные разработки в IT-сфере. Сотрудники «шишковки» уже в начале пандемии COVID-19 поняли – жесткие эпидемиологические ограничения уводят читателя.

«У нас до сих пор даже все фонды закрыты, у нас нет доступа к книгам. Поэтому что это только электронный каталог, это только заказ онлайн, это только вот эти онлайновые услуги работы бесконтактные, которые позволяют нам оставаться учреждением, как библиотека, востребованным. А с другой стороны – мы не отстаем от прогресса», – рассказала заместитель директора по информатизации Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова Маргарита Потупчик.

Появилась возможность создать личный кабинет на портале библиотеки. Теперь заказывать нужные книги можно, не выходя из дома. Библиотека ввела электронные читательские билеты, установила автоматизированную камеру бронирования. Можно заказать и забрать книгу из специального ящика с помощью читательского билета. Свои достижения за год подали на конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае».

За звание лучшего IT-проекта библиотека имени Шишкова поборется с пятью участниками. Конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае» проводится в 18-й раз. Его организаторы – региональное Министерство цифрового развития и связи и комитет по информационным технологиям Алтайской торгово-промышленной палаты.

«Мы здесь разделили все проекты по четырем номинациям: цифровая трансформация, студенческие работы, уникальный веб-дизайн и дополнительные разработки, которые нашли свое применение в социальной сфере. Основная цель – посмотреть, на каком уровне сейчас мы находимся, какие разработки наиболее интересны и перспективны, насколько прокачены наши специалисты для того, чтобы решать эти задачи» –пояснил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Победители в номинациях получат дипломы от Правительства и денежные призы, их можно будет вложить в дальнейшее развитие проекта.

Катунь24