Катунь24: «Это хобби»: 27-летний житель Ярового расстрелял семь косуль

На него уже завели уголовное дело по статье 258 «Незаконная охота». Всё потому, что разрешения на добычу диких животных у мужчины не было.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Подозреваемый показал оперативникам место, где разделывал убитых животных. Рядом с охотничьим домиком правоохранители обнаружили семь шкур. Сотрудники полиции изъяли у мужчины мясо косуль, охотничье ружье, патроны.

Сумма ущерба, который подозреваемый нанес краевому министерству природных ресурсов, составила больше 1 млн рублей.

Подозреваемый пояснил правоохранителям, что охота – это его хобби.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, отметили в региональном управлении МВД.

Катунь24