ГОРНЯК22 29.09.2021
Алтайский край

Катунь24: «С доставкой на дом»: в Бийске автобус врезался в пятиэтажку после столкновения с такси

Горняк22
10 часов Ago

ДТП произошло сегодня, 28 сентября 2021 года.

Фото: @drom_22_biysk

Видеозапись произошедшего – опубликовали в Instagram-аккаунте «Дром Новости Бийск». 

Как сообщают на страничке, авария случилась на улице Ленинградской. Легковая машина, по словам свидетелей, решила завернуть во двор с правой полосы через левую. На видео заметно, что легковушка получила серьезные повреждения. Автобус № 35, пути следования которому она предположительно помешала, съехал в трассы и пробороздил боком о стоящий неподалеку пятиэтажный дом. 

«Автобус с доставкой на дом. А если серьёзно, вот она наша безопасность в такси», – комментируют видеозапись аварии подписчики паблика.

Информация о пострадавших не сообщается. 

       
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Публикация от Дром Новости Бийск (@drom_22_biysk)

Катунь24

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