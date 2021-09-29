Катунь24: «С доставкой на дом»: в Бийске автобус врезался в пятиэтажку после столкновения с такси
ДТП произошло сегодня, 28 сентября 2021 года.
Фото: @drom_22_biysk
Видеозапись произошедшего – опубликовали в Instagram-аккаунте «Дром Новости Бийск».
Как сообщают на страничке, авария случилась на улице Ленинградской. Легковая машина, по словам свидетелей, решила завернуть во двор с правой полосы через левую. На видео заметно, что легковушка получила серьезные повреждения. Автобус № 35, пути следования которому она предположительно помешала, съехал в трассы и пробороздил боком о стоящий неподалеку пятиэтажный дом.
«Автобус с доставкой на дом. А если серьёзно, вот она наша безопасность в такси», – комментируют видеозапись аварии подписчики паблика.
Информация о пострадавших не сообщается.
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