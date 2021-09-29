ГОРНЯК22 29.09.2021
Алтайский край

Катунь24: «Билайн» оштрафуют за незаконную рассылку рекламы барнаульцу

Горняк22
10 часов Ago

Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении, сообщают в УФАС по Алтайскому краю.

Фото: pixabay.com

Проверка началась после обращения жителя Барнаула. Мужчина за небольшой промежуток времени получил три смс-сообщения с рекламой от «Альфа-Банка». Рассылка удивила барнаульца, так как при закрытии карты в организации он отозвал своё согласие на получение рекламы. При повторном обращении в банк сотрудники заверили, что рекламная рассылка не зафиксирована.

«В процессе разбирательства антимонопольной службой установлено, что распространяло смс-рекламу ПАО «ВымпелКом» по договору с банком. Однако оператор связи не смог подтвердить наличие надлежащего согласия абонента на получение рекламы», – сообщают в пресс-службе УФАС.

Представитель ПАО «ВымпелКом» утверждал, что согласие абонента на получение рекламы прописано в  договоре с «Билайном». Но комиссия отклонила этот довод, посчитав такое навязывание услуг нарушением права абонента на отказ от получения рекламы.

Теперь организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Катунь24

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