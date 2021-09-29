Катунь24: «Я счастлива оказаться на фестивале памяти удивительного человека»: актриса Наталья Варлей приехала в Алтайский край

В Барнауле 27 сентября 2021 года в концертном зале «Сибирь» в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» состоялась творческая встреча с заслуженной артисткой РСФСР.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

«Я счастлива, что сегодня на Шукшинском фестивале. Фестивале памяти удивительного человека, вашего земляка, человека с большой буквы. Таких людей, как Василий Шукшин, нам сегодня очень не хватает, таких личностей, которые говорили бы правду, были бы искренними и всей душой болели за нашу страну», – такими словами начала встречу со зрителями Наталья Варлей.

Программа творческого вечера «Автопортрет» позволила алтайским зрителям ближе познакомиться с любимой актрисой, узнать, как складывался её актёрский путь. Также гости услышали стихи и песни Натальи Варлей в авторском исполнении, увидели фрагменты из фильмов с её участием.

Как отметили в краевом Министерстве культуры, актриса снялась более чем в 60 фильмах, однако визитной карточкой для большинства зрителей остаётся культовая комедия «Кавказская пленница».

«Если бы этой картины не было, наверное, я не стояла бы сейчас перед вами на сцене и по-другому сложилась бы моя судьба», – рассказала артистка.

Вечер завершился беседой со зрителями и автограф-сессией.

Катунь24