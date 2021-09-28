Катунь24: «Нас решили заморозить»: часть барнаульцев уже неделю живёт без горячей воды и отопления

Без этих коммунальных услуг остались жители домов по улице Кулагина, 13, и Кулагина, 15. В причинах отключения у них теплоэнергии и горячей воды разбиралась наша съемочная группа.

Фото: https://youtu.be/Hh5Ujnbti28

«Спят в шапках и кипятят воду, чтобы помыться»: вот уже неделю жильцы многоквартирных домов по адресу: Кулагина, 13 и Кулагина, 15 живут без горячей воды и отопления.

«Вот сижу, вот так спим, и ночью тоже, ночью вообще в шапках, потому что ночью похолодание начинается, ветер холодный…» , — рассказала жительница дома по адресу: Кулагина, 13, Екатерина Рябцева.» «Обогревателя хватает?» — спросили мы. «…Ну у кого-то хватает, у нас старая проводка, страшно же включать его постоянно, немножко включишь, минут на 5-10, выключаешь, пока он греет немножко кажется тепло», – поделилась жительница дома по адресу: Кулагина, 13, Екатерина Рябцева.

Хотя начиналось все планово. Запуска отопления, как и все барнаульцы, жильцы ждали 21 сентября 2021 года. Но вот незадача – во дворе прорвало трубу. Из-под земли забил кипящий фонтан, который быстро устранили. Теперь во дворе появилась яма, а отопление и горячая вода – бесследно исчезли.

«Сейчас место уже подготовлено для ремонта, в ночь аварийная бригада приступит к работам», – прокомментировала начальник управления по внешним связям «Сибирской генерирующей компании» Анастасия Лукьянова.

В сибирской генерирующей компании наш телеканал заверили: «Тепло в домах появится уже завтра».

Катунь24