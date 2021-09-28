Катунь24: «Недостаточно просто любить детей»: воспитатель из Барнаула поделилась тонкостями профессии

Ежегодно 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольный работников. Празднику уже 17 лет, а самой профессии – больше 150.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Недостаточно просто любить детей»: воспитатель из Барнаула поделилась тонкостями профессии

Воспитатель – первый учитель после мамы и папы, которого встречает ребенок в своей жизни. Задача перед ним стоит ответственная – подготовить к школе: научить писать и читать; помочь социализироваться среди сверстников.

Воспитатель барнаульского детского сада № 165 Марина Шматко выпустила несколько поколений детей: воспитателем детского сада она работает 28 лет. Среди её воспитанников уже есть «дети детей», которых она выпускала.

«Недостаточно просто любить детей: их нужно понимать, уважать и видеть в них личность, нужно уметь организовать, тогда все получится», – уверена Марина Шматко.

Марина признается, чтобы расположить к себе детей, нужно соблюдать некоторые ритуалы, например, задавать вопросы при встрече и оставлять пожелания при расставании, проводить занятия в игровых формах и путешествовать с детьми в сказку. Сейчас у Марины в группе 25 детей, вместе они занимаются творчеством и участвуют в конкурсах.

Марина и сама участвует в конкурсах для педагогов дошкольного образования. В прошлом году она опубликовала статью в журнале «Академия педагогов». Женщина не жалеет о выборе своей профессии. Ведь, по ее словам, воспитатель – это призвание.

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