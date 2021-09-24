Катунь24: «Михутка» познакомил юного жителя Алтайского края с Иваном Ургантом и телецентром Останкино

Мальчика пригласили в гости ведущие телешоу «Вечерний Ургант».

Фото: «Михутка»

Семён не может слышать. Он мечтал встретиться со своими кумирами: Иваном Ургантом и Дмитрием Хрусталёвым. Вновь помочь осуществить мечту ребёнка помог проект «Михутка»: мальчика вместе с добрым медвежонком пригласили на экскурсию в телецентр Останкино в Москве.

О встрече Семёна и телеведущих сообщили в Instagram-аккаунте проекта сегодня, 23 сентября 2021 года. Мальчику провели экскурсию по Останкинской телебашне, а ведущие «Вечернего Урганта» показали ему свои гримерки и пригласили на съемку программы.

«Мальчику показали Москву. Теперь у Семена есть друзья на Первом канале: шикарное гостеприимство, огромный заряд позитива и привет всем жителям Алтайского края!», – рассказал «Михутка» о поездке мальчика.

«Михутка» часто помогает ребятам встретиться с любимыми артистами. Так, недавно благодаря проекту дети познакомились с актёром Константином Хабенским, телеведущей и певицей Ольгой Бузовой и певцом Niletto, репером Бастой и чемпионом UFС Хабибом Нурмагомедовым.

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Катунь24