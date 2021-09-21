Катунь24: «Столица Сибири»: как в Алтайском крае развивается Федерация практической стрельбы

19 сентября в России отметили День оружейника. К этой дате наши журналисты пообщались с представителями Федерации практической стрельбы и узнали, насколько развит этот спорт в Алтайском крае.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Столица Сибири»: как в Алтайском крае развивается Федерация практической стрельбы

Автомат Калашникова и его модификации – одно из самых распространённых стрелковых оружий в мире. Его совершенствуют и используют даже спустя 70 лет после изобретения. Например, у этого карабина «Сайга-МК» – меньше калибр и отдача.

«Это автомат Калашникова такой, какой он есть. Создавался АКМ, сегодня в гражданском обороте это называется «Вепрь-КМ» калибра 7,62×39. Самое главное, что удалось Михаилу Тимофеевичу Калашникову в него заложить – это надежность конструкции, технологичность производства. Для массового оружия это очень важно», – рассказал председатель Федерации практической стрельбы в Алтайском крае, исполнительный директор в стрелково-стендовом комплексе «Алтайский стрелок» Николай Труевцев.

Сконструировал этот автомат наш земляк Михаил Калашников. Он инициатор учреждения праздника – Дня оружейника. Его отмечают во всей России 19 сентября. Это день создателей отечественного оружия, специалистов, изучающих историю развития оружейного дела, его традиций. В Алтайском крае много охотников и коллекционеров, отмечает Николай Труевцев.

Алтайский край только пробует заявлять о себе в практической стрельбе. В краевой Федерации практической стрельбы состоят 120 человек. Это интеллектуальный вид спорта. Также существует четкий свод правил безопасности, которые знает каждый стрелок.

Недавно в Калманском районе прошли всероссийские соревнования «Кубок Барнаульского патронного завода». Больше 60 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Перми и других городов России приехали побороться за награды.

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