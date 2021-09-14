ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Катунь24: «Почта России» расширит список услуг

Горняк22
16 часов Ago

Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года.

Фото: pixabay.com

Владимир Путин поручил расширить перечень услуг в отделениях «Почты России», включая обеспечение граждан лекарствами и получение госуслуг, сообщает РИА «Новости».

«Правительству РФ совместно с акционерным обществом «Почта России» обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи акционерного общества «Почта России», в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг», – говорится в документе, опубликованном на сайте кремля.

Кроме того, Президент России поручил предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы средства на модернизацию отделений «Почты России», расположенных, в том числе, в сельской местности и труднодоступных местах.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Около 1 тысячи сотрудников остаются на «удаленке» в Алтайском крае

Горняк22: Около 1 тысячи сотрудников остаются на «удаленке» в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago
Удаленная работа Фото: pixabay.com Дистанционно продолжают работать в основном работники финансовых, страховых, снабженческих организаций, присутствие которых в офисе не обязательно...
Горняк22: Около 1 тысячи сотрудников остаются на «удаленке» в Алтайском крае

Горняк22: Около 1 тысячи сотрудников остаются на «удаленке» в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago
Удаленная работа Фото: pixabay.com Дистанционно продолжают работать в основном работники финансовых, страховых, снабженческих организаций, присутствие которых в офисе не обязательно...

Читать по теме:

ВТОПЕ: