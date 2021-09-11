Катунь24: «Ребята, которым нечего терять»: глава Рособрнадзора рассказал, кто чаще всего списывает на ЕГЭ

По словам Анзора Музаева, количество человек, которых удаляют за списывание на едином госэкзамене, не изменяется год от года.

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Он отметил, что в среднем права сдать экзамен лишаются около 1000 человек в год.

«Цифра не меняется у нас практически из года в год, …около тысячи ребят у нас удалены по всей стране за телефонные шпаргалки», — рассказал он в беседе с RTVI.

Нарушителями чаще всего становятся «ребята, которым нечего терять» – те школьники, кто особо не хотел учиться в школе, и кого учителя тянули из класса в класс.

Катунь24