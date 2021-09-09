Катунь24: «От веры не отрекаюсь»: оперативник о задержании свидетелей Иеговы в Алтайском крае

На территории Алтайского края продолжают задерживать людей, связанных с незаконными религиозными организациями. Об опасности, которую представляют последователи сомнительной веры для обычных людей, – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «От веры не отрекаюсь»: оперативник о задержании свидетелей Иеговы в Алтайском крае

На кадрах оперативной съёмки не просто религиозные книги. Это экстремистская литература, которую распространяют последователи запрещённой в нашей стране организации «Свидетели Иеговы»*. Алтайские силовики изъяли её у двух старейшин. Их, а также больше ста последователей, задержали во время обысков в Барнауле и Рубцовске. Оперативники выяснили, где проживали адепты, проводили встречи и устраивали собрания с единомышленниками. В общей сложности проверили 40 адресов.

Павел (имя мы изменили) лично принимал активное участие в задержании адептов. Он заметил: во время допроса приверженцы сомнительной веры ведут себя спокойно. Более того – у каждого из них есть памятки с подробной инструкцией о поведении во время следствия. По информации оперативников, их разрабатывает управленческий центр организации «Свидетели Иеговы» в Москве. К примеру, каждый из адептов наизусть знает 51 статью Конституции: «Никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников».

На территории края религиозная организация «Свидетели Иеговы» действовала 23 года. Больше 5 тысяч жителей региона стали её последователями. Однако в 2017 Верховный суд признал деятельность организации незаконной. Основная причина – запрет на оказание медицинской помощи, в частности – переливание крови. «Свидетели Иеговы» верили, что в крови человека содержится его духовная сущность, поэтому любые манипуляции с ней могут навредить душе.

В такую ситуацию попала жительница Барнаула Анна. Девушка несколько месяцев посещала религиозные собрания, но вот незадача – во время болезни ей понадобилось переливание крови.

«Мне понадобилась операция. В этот момент главное правило – отказ от медицинской помощи – перестало звучать так убедительно, как раньше. Мне пришлось нарушить его. Во время болезни я очнулась: поняла, что меня как будто загипнотизировали», – рассказывает Анна.

Несмотря на то, что деятельность организации признали незаконной, религиозные собрания на территории края последователи проводят до сих пор. Оперативники подчеркивают: наибольшую опасность адепты представляют для своего близкого окружения. Если в веру вовлекается один из членов семьи, то постепенно адептами становятся все. Либо же семья попросту распадается.

Психолог уверяет: зачастую человек попадает в секту совсем не из-за религиозных соображений.

Для того, чтобы не попасть под влияние профессиональных вербовщиков, следует больше общаться с близкими и не пытаться оправдать свои неудачи сомнительными религиозными постулатами, объясняет психолог. Если в религиозную группу вовлечь всё-таки настойчиво пытаются, следует обратиться в правоохранительные органы.

*Организация «Свидетели Иеговы» признана Верховным судом экстремистской и запрещена в России

Катунь24