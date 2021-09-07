ГОРНЯК22 08.09.2021
Алтайский край

Катунь24: «Мечтающая девочка с книжкой в руке» появилась на фасаде рубцовской девятиэтажки

Горняк22
18 часов Ago

В Рубцовске закончили  картину на фасаде девятиэтажного дома в рамках стрит-арт фестиваля «O2 Fest», сообщает napulse.tv.

Фото: Instagram napulse.tv

«Это изображение мечтающей девочки с книгой в руках. Автор рисунка – художник из Ангарска Василий Каптырев с оригинальным никнеймом Вася LST, который должен был приехать в Рубцовск с командой «O2 Team», но в силу определенных причин не смог», – отметили в сообществе.

Поэтому на помощь пригласили художника из Омска Марата Абишева, который уже рисовал муралы – огромные картины на зданиях.

Ранее участники фестиваля уже расписали дома в Барнауле, Бийске и Заринске. На эти мероприятия художники выиграли грант Росмолодёжи.

Катунь24

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