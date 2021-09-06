Катунь24: «Нашествие»: барнаульцы жалуются на появление змей в садоводствах

Фотографии пресмыкающихся показали в социальных сетях владельцы участков садоводства «Меланжист».

Фото: Barnaul 22

Подписчики паблика Barnaul 22 рассказали, что случаи прихода змей к домам садоводов участились. Местная жительница Анна,опубликовавшая фотографию, отметила, что это уже четвертая за день змея. Находят их на своих участках и её соседи по садоводству.

Подписчики сообщества в шутку заметили, что «это не змеи в садоводстве, это «садоводы» пришли в ареал обитания». Также они отметили, что сфотографированная змея похожа на полоза. Он относится к семейству ужеобразных и не ядовит. Горожане также предположили, что змеи «кучкуются» и ищут места для зимовки.

Ранее змею заметили около ТРЦ «Европа» в Барнауле. Она была также с характерным для неядовитых ужеобразных змей окрасом: черная с жёлтыми пятнышками.

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Катунь24