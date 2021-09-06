Катунь24: «Хотел пошутить»: на Алтае задержали неизвестного, грозившего взорвать школу

Взрывные устройства в здании найдены не были.

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

29-летний местный житель села Онгудай республики Алтай позвонил в полицию и сообщил, что якобы заминировал здние школы. Сотрудники МЧС, бригады скорой медицинской помощи, и порядка тридцати полицейских, незамедлительно прибыли к предполагаемому месту происшествия. Сотрудники отделения полиции обследователи три здания: начальную и среднюю общеобразовательную школу, а также помещение спортивного зала, откуда были эвакуированы около тридцати детей и педагогов. Взрывных устройств обнаружено не было.

К звонку быстро установили причастность ранее судимого мужчины. Во время расследования он признался в содеянном и обяснил поступок тем, что просто хотел пошутить. В момент «шутки» он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

Против мужчины завели уголовное дело за заведомо ложный вызов. Кроме того, ему придется возместить причиненный экстренным службам материальный ущерб, которые, несмотря на ложное сообщение, приняли экстренные меры по недопущению угрозы террористического акта.

Катунь24