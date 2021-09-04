Катунь24: «День, когда горят костры рябин»: что значит для барнаульцев легендарный хит Михаила Шуфутинского

Сегодня жители нашей страны перевернули календари и услышали песню «Третье сентября» советского и российского эстрадного исполнителя Михаила Шуфутинского. Является ли этот день особенным для барнаульцев, узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «День, когда горят костры рябин»: что значит для барнаульцев легендарный хит Михаила Шуфутинского

Когда наступает осень и загораются костры рябин, вся страна в один голос запевает песню. «Третье сентября» Михаила Шуфутинского стала хитом ещё в 1994 году. А второе рождение получила около 8 лет назад. Тогда пользователи социальных сетей стали создавать мемы с изображением артиста и публиковать их на своих страницах.

Образ Михаила Шуфутинского вдохновляет не только на шутки. В барнаульском сквере на пересечении улиц Взлётной и Ускова появился арт-объект с изображением артиста. Его установил художник, известный под псевдонимом Никола Питерский.

«В интернете много шуток про Михаила Шуфутинского. И эти шутки, как мне кажется, злые, подло вырванные из контекста. И он выглядит нелепо. Поэтому мне захотелось изобразить его совсем другим. Сохранив основную идею и любимую всеми песню», – прокомментировал художник.

На голове Шуфутинского венок из листьев в виде календаря с отлетающими листьями. Михаил Захарович изображён в профиль как император. Идея создания произведения появилась спонтанно 1 сентября. К работе художник приступил немедленно. В тот же день готовую работу установил в парке. Барнаульцы уже успели насладиться картиной. А сегодня вечером их ждёт сюрприз. Праздничные концерты готовят музыканты города.

«Мы решили с ребятами сделать трибьют-концерт Михаила Захаровича Шуфутинского. Само собой прозвучит песня «Третье сентября». Откладывайте все свои дела, наводите марафет, милые дамы. Мужчины, надевайте золотые пиджаки и приходите по адресу: Сухэ-Батора, 3, где мы отпразднуем 3 сентября как следует», – рассказал музыкант, организатор досуга Глеб Пикалов.

Катунь24