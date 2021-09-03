Катунь24: «Достигнет цели»: как родители алтайского бегуна Антона Кулятина поддерживали его на Паралимпиаде

Золотую медаль Паралимпийских игр уроженец Бийска Антон Кулятин получил в свой день рождения. В финальном забеге на полторы тысячи метров среди спортсменов с нарушением зрения он пришёл первым. Как за него болели родители — в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Достигнет цели»: как родители алтайского бегуна Антона Кулятина поддерживали его на Паралимпиаде

Всю ночь перед финальным забегом сына Наталья Владимировна Кулятина не спала: не могла найти себе места. С шести утра вместе с супругом ждали трансляцию, в 7:48 она началась.

«Старшей дочери звоню, а она ревёт. Спрашиваю, что-нибудь случилось? Она говорит, нет, я за Антона очень-очень рада. Поэтому и слёзы бегут», – рассказала Наталья Кулятина.

Антон Кулятин увлекался спортом с детства. Начал с мини-футбола, а с поступлением в Бийский механико-технологический техникум начал заниматься лёгкой атлетикой. Уже тогда у него были первые достижения. Потом молодого спортсмена пригласили в Новосибирский педагогический университет. Лёгкую атлетику он не оставил. Сначала бегал в общей группе. Но у него еще с детства падало зрение. Антон получил инвалидность и перешёл в паралимпийцы. Его родители помогали ему и подбадривали: говорили, что он достигнет той цели, которую хочет. Что и сделал спортсмен.

Племяннику Антона накануне приснился сон, в котором спортсмен получил золотую медаль. Сон оказался в руку. Теперь родные с нетерпением ждут чемпиона в гости.

Катунь24