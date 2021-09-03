Катунь24: «Ребята, мы гордимся вами!»: Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей края с началом учебного года

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили детей и взрослых с Днём знаний.

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«Начало нового учебного года – это праздник школьников и студентов, особенный день для учителей, преподавателей и родителей. В этом году 1 сентября свой путь в увлекательный мир знаний начнут 30 тысяч первоклассников Алтайского края», – отметили губернатор края и председатель АКЗС.

Также пожелали успехов будущим выпускникам школ:

«Уверены, что упорство и трудолюбие помогут им успешно окончить школу и поступить в колледжи и вузы. Сердечно поздравляем первокурсников, которые уже прошли эти испытания и вступили в ряды студенческого братства. Выпускники алтайских школ 2021 года показали хорошие результаты на ЕГЭ по всем предметам. Ребята, мы гордимся вами!»

Томенко и Романенко подчеркнули, что качественное и доступное образование всегда будет важнейшим приоритетом государственной политики. Они отметили, что с начала года в регионе идет строительство 8 школ и 15 детских садов, разрабатываются проекты для возведения еще 15 новых школ и 4 детсадов, обновляется парк школьных автобусов, благодаря национальному проекту в образовательные учреждения поступает технологическое, компьютерное и мультимедийное оборудование, оснащаются спортивные залы и столовые.

«Все эти преобразования направлены на то, чтобы вы, ребята, учились с удовольствием, развивали свои способности и смогли определиться с будущей профессией. Желаем всем, кто учится и учит, здоровья, удачи, целеустремленности и благополучия!» – говорится в тексте поздравления.

Катунь24