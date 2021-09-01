Катунь24: «Гордость наша». Как поддерживают алтайского пловца Романа Жданова супруга и коллеги в Бийске

Бийский спортсмен завоевал уже четвёртую медаль на Паралимпийских играх в Токио: стал третьим в заплыве вольным стилем. Теперь на счету Романа два золота и две бронзы. Как на родине поддерживают атлета во время главных стартов планеты – смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Гордость наша». Как поддерживают алтайского пловца Романа Жданова супруга и коллеги в Бийске

Виктория сейчас в Бийске, поддерживает своего супруга Романа Жданова на Паралимпийских играх. Им обоим по 23 года. Пара неразлучна уже шесть лет. За это время спортсмен успел вырасти от мастера спорта России – его Роман получил в 18 лет – до Паралимпийского чемпиона. Путь к новым наградам лежал через долгие тренировки. Супруги не виделись всё лето. Однако Виктория с понимаем относится к спортивной деятельности мужа. С июня они общаются только по видеосвязи.

Спортивная карьера паралимпийского чемпиона началась в бийском спортивном комплекс «Заря» . В 2013 году он совершенно случайно приехал сюда из Горно-Алтайска. Сразу же его приметил опытный наставник – Елена Соколова. Как правило, тренировки она проводит очень рано – в 7 утра. В это время в бассейне нет посетителей, а спортсмены концентрируются на собственном результате.

На Паралимпийских играх Роман в каждом заплыве занимал призовое место. У него идеальная техника, отмечают сокомандники. Они равняются на паралимпийского чемпиона и вместе проходят тернии тренировочного процесса.

«У нас 5 дней в неделю тренировки проходят в основной период, а в предсоревновательный – у нас 2 тренировки в день. То есть мы в 5 утра встаём, едем на тренировку, в 7 часов утра мы уже в воде и потом вторая тренировка у нас днём. Очень много сил уходит на это и нервов тоже. Выматываемся сильно. Зато потом, когда получаем медали, вот Роман получил, это большие эмоции приносит», – поделился член резервной паралимпийской сборной России Вадим Мелехин.

Впереди у Романа ещё два выступления на Паралимпиаде. Его ожидает дистанция 50 метров вольным стилем и на спине. Поддерживать спортсмена будет вся страна.

Катунь24