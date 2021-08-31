Катунь24: «Российский новый пират» Александр Пистолетов снялся в клипе барнаульских музыкантов

Певец появился в клипе группы «ЩепаДискорок» на песню с одноименным названием. Ранее ребята прославились среди барнаульцев клипами-каверами, а также работами на тексты собственного авторства.

Фото: Скриншот видео «ЩепаДискорок»

Изначально, как рассказал лидер группы Михаил Щепа, певца хотели пригласить на съемки клипа на кавер песни Кристины Орбакайте «Май». Но потом менеджер группы предложила пригласить Александра Пистолетова именно для авторской работы группы. Видео команда опубликовала у себя в группе во «ВКонтакте».

Александр Пистолетов стал популярен в Рунете в начале 2010 года, когда начал снимать шутливые клипы и каверы на иностранные песни, а также песни собственного сочинения. До того он занимался бизнесом, ещё ранее отслужил в армии в ВВС механиком вертолетов и самолетов. Кроме того, певец окончил музыкальную школу по классу аккордеон и играл в разных ВИА на клавишах и гитаре.

«Мы часто снимаем клипы не на свои видосы, а тут решили снять именно на наш трек. Сам Александр остался доволен съемками, мы предоставили ему все удобства – накормили, предоставили ночлег. Мы все вместе ели шаурму на проспекте Ленина, он её очень оценил, понравилась. После съемок Александр предложил нам дальнейшее сотрудничество, чтобы мы написали какие-нибудь песни на его тексты. Возможно, сделаем это позже», – рассказал корреспонденту katun24.ru лидер группы «ЩепаДискорок» Михаил Щепа.

«Мы пишем собственные треки (бомбезные и ламповые), снимаем клипы, а также выпускаем свои версии популярных видео, выступаем», – так описывают концепцию своего творчества сами участники барнаульской группы «ЩепаДискорок». Команда будущей группы из музыкантов, креаторов, операторов и сценаристов начала складываться ещё во время учёбы её участников в университете: тогда ребята снимали клипы на посвящения в студентов и мероприятия для активистов.

Далее работы музыкантов на собственные треки, известные в узких кругах, стали всё чаще появляться в городских сообществах. Часть барнаульцев считала их клипы стыдными и недостойными, другие же называли современным искусством и шедевром. В частности, по количеству просмотров (почти 400 тысяч) и комментариев (порядка 3 тысяч) лидирует работа «Рожать в кайф» – «простая, но в то же время интересная работа», как описывает её Михаил. Также барнаульцы могут знать группу по завирусившемуся в социальных сетях города каверу на песню певицы Глюк’oZa «Танцевач».

Катунь24