Катунь24: «Ни разу чужого не брала»: жительница Барнаула вернёт деньги, которые по ошибке ей перечислила блогер

Вчера, 27 августа 2021 года, блогер Алина Левда, у которой больше 7 миллионов подписчиков в Instagram, рассказала историю, как по ошибке перевела 528 тысяч рублей не тому человеку.

Выяснилось, что блогер по ошибке перевела деньги жительнице Барнаула. Алина связалась с ней, позвонив по номеру, на который был сделан перевод, однако женщина сказала, что никаких денег не получала, а потом вообще перестала выходить на связь.

Блогер выкладывала несколько скриншотов переписок с горожанкой, в которой та сначала назвала Алину мошенницей и не поверила ей. Однако позже девушка рассказала, что ей удалось выйти на связь с Людмилой, которая объяснила, что однажды уже чуть не попала на уловку мошенников, потому не сразу поверила блогеру. Деньги женщина пообещала вернуть на следующий день, обратившись для этого в банк.

«Извините меня ради Бога за то что обозвала вас нечестными людьми. Ко мне только что пришла моя дочка, мы позвонили в банк и мне сказали, что перевод настоящий. Я не поверила, что такие деньги можно отправить по ошибке. Я даже близко столько в руках не держала. Я ни разу чужого не брала и деньги мне чужие не нужны», – написала горожанка блогеру.

Алина отметила, что подписчики прислали ей скриншоты новостей про эту ситуацию СМИ Алтайского края. Блогер отметила, что и она, и жительница Барнаула пострадали в этой ситуации. Алина также планирует выплатить горожанке материальную компенсацию за возникшую ситуацию.

Катунь24