Катунь24: «Какая прелесть!»: Филипп Киркоров восторженно отозвался об Алтае

Народный артист России, эстрадный певец, актер и продюсер Филипп Киркоров прибыл в Республику Алтай на день рождения популярного российского блогера Елены Блиновской.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Пока он добирался после самолёта до места празднования, король эстрады, как называют его фанаты и коллеги, записал несколько видео в свой аккаунт в Instagram. В них он восторженно отозвался о красоте Горного Алтая и о встретившихся ему по пути коровах, мирно пасшихся вдоль дороги.

«Какая прелесть! Какая романтика! Ой, бурёнки», — восторгался Филипп Киркоров.

Напомним, грандиозная вечеринка в честь юбилея Елены Блиновской с участием звезд российской эстрады, известных блогеров и телеведущих прошла 25 августа 2021 года.

Катунь24