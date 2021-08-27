ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Катунь24: «Какая прелесть!»: Филипп Киркоров восторженно отозвался об Алтае

Горняк22
6 часов Ago

Народный артист России, эстрадный певец, актер и продюсер Филипп Киркоров прибыл в Республику Алтай на день рождения популярного российского блогера Елены Блиновской.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Пока он добирался после самолёта до места празднования, король эстрады, как называют его фанаты и коллеги, записал несколько видео в свой аккаунт в Instagram. В них он восторженно отозвался о красоте Горного Алтая и о встретившихся ему по пути коровах, мирно пасшихся вдоль дороги.

«Какая прелесть! Какая романтика! Ой, бурёнки», — восторгался Филипп Киркоров. 

Напомним, грандиозная вечеринка в честь юбилея Елены Блиновской с участием звезд российской эстрады, известных блогеров и телеведущих прошла 25 августа 2021 года.

Катунь24

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