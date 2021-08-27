Катунь24: «Чувствую себя голым»: ребёнок, попавший на обложку альбома Nevermind, вырос и подал в суд на группу Nirvana

Американец считает, что звукозаписывающие компании и арт-директор нарушили закон о запрете детской порнографии.

Фото: John Chapple / JohnChapple.com / nypost.com

О жалобе на бывших участников группы Nirvana, наследников Курта Кобейна и причастных к выходу этого альбома звукозаписывающих компаний и арт-директора, сообщило издание Deadline со ссылкой на обращение мужчины. В ней Спенсер Элден заявил, что «личность и юридическое имя [теперь] навсегда связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которой он подвергся в несовершеннолетнем возрасте».

На обложку культового альбома Nevermind 1991 года мужчина попал в четырёхмесячном возрасте. Его родители Рената и Рик Элден были друзьями фотографа, которого группа наняла для съемки. Супруги позволили сфотографировать своего сына за вознаграждение в 200 долларов, уточняет «Википедия». Изображение долларовой купюры, лески и рыболовного крючка на фото наложили позже.

Диск Nevermind, на обложку которого он попал, Спенсер Элден получил вместе с плюшевым мишкой на свой первый день рождения как подарок от звукозаписывающей компании Geffen Records. Пластинка к тому моменту уже стала мультиплатиновой. Позже парень еще несколько раз – в 2001 и 2008 годах – делал повторы фотосессии, снимки были опубликованы в Rolling Stone и Esquire. Кроме этого, в 14 лет он участвовал в съемках документального фильма, а в 2016 году – в фотосессии к 25-летию альбома Nirvana Nevermind. Однако ещё в 2007 году Спенсер Элден заявил, что чувствует себя «порнозвездой» и ему «довольно неприятно, что столько народу видело меня голым».

В иске Спенсера Элдена указано, что ответчики «сознательно производили, хранили и рекламировали коммерческую детскую порнографию» с изображением Элдена, получая за это вознаграждение. Зная о противозаконности своих действий, они, по мнению американца, не предприняли должных мер, чтобы защитить Элдена и «предотвратить его сексуальную эксплуатацию». Мужчина также уточнил, как пишет издание Deadline, что его родители не подписывали разрешение на использование фотографий своего четырехмесячного сына, никакие компенсации также мужчина не получал.

С каждого из ответчиков истец теперь требует взыскать по 150 тыс. долларов, уточняет РБК. Всего в документе 17 «обвиняемых». Среди них, по данным издания TMZ, — наследники Курта Кобейна и два оставшихся в живых участника группы Nirvana — Дэйв Грол и Крист Новоселич. Сейчас все права на песни и творчество группы принадлежат вдове Курта Кобейна Кортни Лав.

Катунь24