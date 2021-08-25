Катунь24: «Ануйский берег»: как в Солонешенском районе развивают сельский туризм

Проект разработала семья путешественников Мерлушкиных, которая несколько лет назад переехала из Москвы развивать сельский туризм. Чем предприниматели хотят удивить гостей района, узнали наши журналисты.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Ануйский берег»: как в Солонешенском районе развивают сельский туризм

Проект «Ануйский берег» начался 6 лет назад, с дома-музея народного быта «В гостях у бабушки». В селе Искра, на берегу реки семья Вячеслава и Марии Мерлушкиных нашла старинный дом, в котором сохранились вещи 150-летней давности. Путешественники решили создать историческую площадку, где взрослые и дети могут знакомиться с традициями народной культуры.

«Бабушки умирают, дедушки, культура не передается. Детям, внукам, это неинтересно, они уезжают в города, покидают территорию и даже артефакты наследия материальной традиционной культуры – просто выбрасывается. И нам стало очень печально, что ли, грустно, видим, что культура исчезает. Мы решили создать проект, который будет собирать, наоборот, культуру. А мы сможем на базе этого дома-музея популяризовать ее», – пояснил директор Алтайской краевой общественной организации «Астра» Вячеслав Мерлушкин.

Дом-музей – лишь часть проекта. Идея – организовать такие социально-экономические условия, чтобы молодежь не уезжала из сёл. Самый простой способ, рассудили Мерлушкины, создать в районе предприятие, которое бы обеспечило рабочие места и досуг местным жителям, а также привлекало сюда туристов. Сейчас идет застройка территории вокруг старинной избы.

Кроме этого, планируют построить детскую площадку, кемпинговые помосты, баню, провести электричество и благоустроить ботанический сад. Весь культурно-туристический комплекс поможет развивать туризм в Солонешенском районе, а также обеспечит местным жителям, по их словам, впервые за несколько десятков лет, интересное времяпровождение.

Катунь24