Катунь24: «Динамо-Барнаул» выиграло матч ФНЛ с командой клуба из Перми

Встреча прошла 21 августа 2021 года на барнаульском стадионе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: barnaul.org

Начало матча прошло напряженно для барнаульских футболистов: на 10 минуте пермская команда «Звезда» получила право на серию пенальти. Вратарь «Динамо» Богдан Карюкин отразил одиннадцатиметровый удар. Однако уже через пять минут «Звезда» все-таки открыла счет.

Форвард бело-голубых Антон Кобялко сравнял счёт, забив мяч в ворота соперников. Следующее очко барнаульцы получили ещё через десять минут после точного удара головой Владимира Завьялова. Далее, во втором тайме, ещё один гол забил Антон Кобялко, замкнув передачу от лицевой линии Михаила Осипова. Так матч завершился со счётом 3:1 в пользу барнаульской команды.

По итогам шести сыгранных матчей барнаульская команда располагается на третьем месте. Следующие матчи первенства ФНЛ-2 «Динамо» проведет на выезде: 2 сентября против «Челябинска» (2 сентября) и против «Урала-2» из Екатеринбурга (5 сентября 2021 года).

Катунь24