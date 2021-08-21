Катунь24: «Я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего»: певица Земфира рассказала, почему отказалась проводить онлайн-выступления

Артистка заявила, что пандемия COVID-19 уничтожила её профессию.

Фото: Marina Zakharova

Земфира обратилась в соцсетях к поклонникам и рассказала, что не хочет выступать на онлайн-концертах во время пандемии из-за больших расходов и маленького числа зрителей.

«Предлагающие мне сыграть онлайн — за чей счет, господа? (площадка/звук/свет/репетиции — все это оплачиваю я). Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», — призналась певица.

Пост исполнительница опубликовала вечером 18 августа в своей группе во «ВКонтакте».

По её словам, в 2020 году из запланированных восьми-девяти фестивалей у неё состоялось лишь два выступления. Хотя на протяжении двух с половиной месяцев она каждый день репетировала.

Артистка пообещала, что продолжит писать песни, но «играть онлайн-концерт для двух сознательных и 20 пиратов» не готова, поскольку устала «работать вхолостую».

«В концерты я больше не верю. Пожалуйста, сделайте, блин, прививку!» — заключила певица.

Катунь24