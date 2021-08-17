Катунь24: «Алтайский бройлер» возобновит работу в октябре

Предприятие пострадало от крупного пожара в июле. Некоторые продуктовые сети Алтайского края столкнулись с перебоями в поставках курицы.

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В настоящее время в Бийске на площадке «Алтайского бройлера» активно ведется восстановление пострадавших объектов: начался монтаж кровли основного цеха, ведется подготовка к строительству склада для хранения тары. Руководство предприятия намерено возобновить его работу ориентировочно в середине октября 2021 года, рассказали в пресс-службе Группы «Черкизово».

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Реконструкция осуществляется с учетом ранее озвученных Группой «Черкизово» планов по расширению производства мяса птицы в крае. Согласно подписанному на Петербургском международном экономическом форуме соглашению, компания вложит в развитие птицеводческого кластера в Алтайском крае 2,6 млрд рублей. В настоящее время производственная мощность «Алтайского бройлера» составляет более 70 тысяч тонн продукции (в живом весе) в год. Ожидается, что к середине 2023 года объемы производства вырастут до 116 тысяч тонн.

Увеличение мощностей «Алтайского бройлера» позволит создать более 200 новых рабочих мест. Сейчас компания обеспечивает работой 1,7 тысячи жителей Алтайского края.

В процессе подготовки к перезапуску «Алтайского бройлера» Группа «Черкизово» временно замещает часть объемов предприятия за счет продукции своих площадок из центральной части России. Сейчас в отдельных регионах Сибирского федерального округа компания возобновила отгрузки для ряда крупных торговых сетей: «Мария-Ра», «Магнит», «Ярче». В ближайшее время планируются также поставки в «Ленту» и в сети X5 Group.

Катунь24