Катунь24: #FreeBritney: американскую певицу Бритни Спирс освободили от опеки спустя 13 лет

Её отец бизнесмен Джеймс Спирс решил добровольно отказаться от опеки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фото: wikipedia.org

Адвокат сообщил о принятом решении журналистам американских СМИ.

Под контролем отца бывшая поп-икона Америки находилась под наблюдением и контролем своего отца. За последние месяцы ей жизни у певицы случилось несколько неудач: повторное лишение постоянного места жительства в Лас-Вегасе, проблемы со здоровьем у отца Джейми Спирса и, согласно предположениям фанатов, чрезмерная опека над Спирс со стороны отца. В интернет-сообществах даже появилось движение #FreeBritney, участники которого пытались привлечь внимание к её проблемам и помочь девушке освободиться.

Как сообщает ФАН, бизнесмен согласился отказаться от опеки над дочерью, несмотря на победу в суде Лос-Анджелеса. По его словам, решение он принял чтобы не усугублять отношения в семье. Ранее Бритни Спирс также обвиняла отца в издевательствах: якобы он в течение 13 лет не давал ей строить личную жизнь и самостоятельно распоряжаться своими финансами, хотя певица продолжала выступать и зарабатывать. Также, по заявлениям Бритни, отец заставил ее поставить внутриматочную спираль, чтобы она не смогла забеременеть, а также принуждал принимать препарат, который приводит к слабоумию.

Катунь24