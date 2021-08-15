Катунь24: «Надо вести спортивный образ жизни»: как житель Алтайского края получил значок ГТО в 90 лет

В свои 92 года Юрий Першин ежедневно занимается спортом. Два года назад в день рождения он получил золотой значок готов к труду и обороне. А в преддверии дня физкультурника он даже написал гимн ГТО.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Надо вести спортивный образ жизни»: как житель Алтайского края получил значок ГТО в 90 лет

Активный образ жизни начал вести еще в молодости, когда стал работать корреспондентом в районной газете.

«В каждый номер газеты я давал 2-3 материала, стали люди удивляться, как это так? А надо иметь подвижный образ жизни, вот где пригодилась мне физкультура, как таковая», – говорит пенсионер Юрий Першин.

Физические нагрузки и здоровое питание — залог долголетия. И даже после серьезной болезни ежедневные занятия спортом никто не отменял. Внуки пенсионера подарили ему боксёрскую грушу, с которой Юрий Першин ежедневно занимается. А ещё Юрий Михайлович ни дня не живет без поэзии. Он выпустил семь сборников стихотворений, в том числе и о физической культуре.

«Самое главное любить жизнь. Кто любит жизнь? А кто движется! А ещё секрет долголетия как раз не пить, не курить, и еще добавлю – важное, никогда ни с кем не ссориться, ссору погасить на корню», – считает спортсмен.

У Юрия Михайловича 8 внуков и 13 правнуков, которые поддерживают его во всех начинаниях.

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