Катунь24: «Всё работает!»: Геннадий Малахов рассказал, как чувствует себя после 40-дневного голодания

66-летний писатель и популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни, экс-ведущий программы «Малахов плюс» на Первом канале Геннадий Малахов поделился результатами продолжительной голодовки на своём Youtube-канале.

Фото: Скриншот из видео на ютуб-канале Геннадия Малахова

По его словам, за это время из него вышли все шлаки, а самочувствие значительно улучшилось.

«За время занятий над собой я существенно сбросил вес, который был накачен для того, чтобы штангу поднимать, развил приемлемую гибкость», – пояснил народный целитель. И многозначительно заявил, что «Всё работает!».

По словам Малахова, к такому серьёзному шагу он готовился 15 лет. Однако, несмотря на успехи в борьбе с лишними килограммами, со временем телеведущий вновь набрал вес.

Редакция телеканала «Катунь 24» настоятельно не рекомендует самостоятельно проводить такие эксперименты над своим здоровьем. Заранее проконсультируйтесь со специалистом.

Напомним, Геннадий Малахов ушёл с Первого канала в 2010 году. Но популяризировать необычные способы оздоровления организма не забросил и завёл блог в Сети.

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