Катунь24: «Его любила вся страна»: глава региона Виктор Томенко почтил память Михаила Евдокимова

Губернатор отметил, что память об артисте, политике и общественном деятеле жива и будет жить. Пост,посвященный Михаилу Евдокимову, он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

Фото: Юрий Желудев

«Сегодня день памяти самобытного, яркого, открытого человека – Михаила Евдокимова. Его любила вся страна. Но сердце Михаила Сергеевича всегда принадлежало малой родине. Для Алтайского края, для своего родного села он стремился сделать все, что мог. Жизнь Михаила Сергеевича трагически оборвалась, далеко не все планы осуществились. Однако память о нем живет и будет жить», – написал Виктор Томенко.

Губернатор также отметил, что уже второй год Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки», вдохновителем и организатором которого был Михаил Евдокимов, проводится в онлайн-формате. Однако Виктор Томенко выразил надежду, что скоро его проведут в привычном формате с большим размахом и данью памяти артиста.

«В Верх-Обском обязательно соберутся односельчане, друзья Михаила Сергеевича, гости, чтобы вспомнить знаменитого земляка, всеми любимого артиста и народного губернатора. Евдокимов искренне любил своих земляков, и они это чувствовали и отвечали взаимностью. В этом главный секрет любви жителей края к Михаилу Сергеевичу», – заключил губернатор.

Катунь24