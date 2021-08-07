Катунь24: «Надеюсь, медали способствуют»: алтайский стрелок Сергей Каменский рассказал о тренировочных условиях

Призер летних Олимпийских игр в Токио хотел бы, чтобы благодаря наградам был обновлен тир в Бийске.

Фото: Скриншот трансляции телеканала «Россия 1»

Во время соревнований стрелок из Ярославля Анастасия Галашина рассказала, что тир, в котором она тренируется, – «прошлый век, и талантливые дети в таких условиях зачастую не могут показать, на что способны», сообщает РИА Новости. Сергей Каменский в ответ рассказал, что плохие условия для тренировок раньше были и в его родном Бийске. Не так давно у спортсменов появился новый тир.

«Открыли его в подвале школы, но условия там очень приемлемые. Теперь бы его еще оборудовать более современными установками. Стрелковый спорт затратен в плане экипировки и оружия. Я надеюсь, что что-нибудь нашему тиру перепадет. Надеюсь, что наши медали способствуют этому», – сказал Каменский.

Сергей Каменский также отметил, что передал бийскому тиру часть тренировочных электронных установок.

Напомним, алтайский стрелок стал серебряным призером Олимпиады в Токио в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Ранее, 27 июля 2021 года, Сергей Каменский вместе со своей напарницей Юлией Каримовой из Ижевска завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.

Катунь24