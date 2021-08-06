Катунь24: «Соблазнилась в пост»: россиянка подала в суд на McDonald’s за оскорбление чувств верующих

Девушка не смогла сдержаться и съела в Великий пост мясное блюдо из меню ресторана, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Замоскворецкого суда.

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В необычном иске девушка уточнила, что в апреле 2019 года заметила на одной из улиц Омска рекламу ресторана быстрого питания McDonald’s. На билборде были изображены два непостных блюда: чизбургер и чикен макнаггетс. Девушка, будучи верующей, увидела рекламу в разгар Великого поста и «была задета до глубины души». В заявлении девушка указала, что регулярно постится уже 16 лет. Однако это не помешало ей купить и употребить совсем не постные блюда.

«В суд поступил иск Ксении Овчинниковой, ответчиком по которому выступает McDonald’s. В настоящее время дата предварительного слушания (беседы) по этому иску еще не назначена», — прокомментировали в суде.

Сейчас оскорбленная покупательница, ссылаясь на ФЗ «О защите прав потребителей» и статью 28 Конституции РФ, просит суд оштрафовать McDonald’s за нарушение свободы совести и вероисповедания и требует возместить ей моральный ущерб в размере 1000 рублей.

Катунь24