Катунь24: «Никогда не подумали бы, что он на такое способен»: как велись поиски похищенной девочки под Бийском?

12-летнюю девочку, пропавшую в Бийском районе, нашли живой. По данным следствия, двое суток её удерживал в подвале своего дома односельчанин. Жители села говорят, что ничего криминального за ним до этого случая не замечалось.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Никогда не подумали бы, что он на такое способен»: как велись поиски похищенной девочки под Бийском?

Ранним утром 2 августа девочку нашли. Двое суток продолжались непрерывные поиски, в которых участвовало больше 300 человек. Это сотрудники МЧС, полиции, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Сначала на берегу реки нашли вещи девочки. Через несколько часов обнаружили и её велосипед. Свидетель видел в этом месте красный мотороллер. Полиция стала проверять владельцев, подходящих под описание транспортных средств.

По данным следствия, двое суток девочку удерживал в своём подвале 40-летний односельчанин. По словам главы сельсовета, всех жителей эта история шокировала. Многие знали подозреваемого, но никогда не подумали бы, что он на такое способен. Подозреваемый сам отец. У него есть дочь от первого брака. Но они не живут вместе.

По данным следствия, подозреваемый два месяца наблюдал за девочкой. 31 июля она ехала на велосипеде по просёлочной дороге. Злоумышленник с силой толкнул девочку, связал руки и ноги, а затем надел на неё мешок. Он положил девочку в прицеп мотороллера, отвёз к себе домой и спрятал в подвале.

Мужчина скрылся от органов следствия. Сейчас он объявлен в федеральный розыск. Расследование дела продолжается. Девочке же оказывают психологическую помощь.

Катунь24