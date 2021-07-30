Катунь24: «Купили квартиры в доме без подъездов»: жителям элитной барнаульской многоэтажки запрещают пользоваться парадным входом

Купили квартиры в доме без подъездов. Жители элитной барнаульской многоэтажки обнаружили, что не имеют права пользоваться парадным входом. Застройщик продал лестничные клетки под офисные помещения, а жильцам предложил добираться до дома через автомобильный проезд.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Купили квартиры в доме без подъездов»: жителям элитной барнаульской многоэтажки запрещают пользоваться парадным входом

Этот дом со шпилем стал не только одной из визитных карточек краевой столицы, но и оказался в центре скандала. Жильцы трех подъездов недоумевают: почему им запрещают пользоваться парадным входом.

Просторный холл, лифт, а вот здесь могло быть оборудовано место для консьержки. Кажется, это место общего пользования. Но в трех подъездах дома оно оказалось продано под офисные помещения.

Пройдем по пути жильцов злополучных подъездов. Выходим на крышу парковки. Она на уровне второго этажа. В будущем, обещает застройщик, здесь появится благоустроенный двор. Но пока, чтобы попасть на улицу, придется преодолеть автомобильный заезд с крутым спуском.

Этот проход может стать для жителей основным. Однако летом даже на небольших каблуках здесь ходить страшно, можно ноги сломать. Что же будет зимой даже в небольшой гололед?

Компания-застройщик поясняет, все по закону. А жильцам обещают построить современный лифт с улицы и прямо во двор. Также застройщик обещает лестницу в зоне автомобильного проезда. Такое решение жильцов не устраивает. Его ширина меньше нормативных для высотных домов шести метров. Если построить лестницу, проезд еще сузится.

Возникают у экспертов вопросы и к пожарной безопасности: к примеру, отсутствие пешеходной зоны по пути эвакуации из здания. Впрочем, нарушение ли это? Говорить пока рано. Дворовая территория еще не сдана в эксплуатацию, поясняет застройщик.

Для того чтобы отстоять право свободно заходить в дом без опасности для жизни, жильцы готовят коллективное обращение в прокуратуру и мэрию. Телеканал «Катунь 24» следит за развитием событий.

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