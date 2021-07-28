Катунь24: «Придётся брать вилы»: барнаульцы несколько лет борются с незаконным рынком под окнами их дома

Нелегальный рынок, занявший часть придомовой территории, образовался в микрорайоне Докучаево около дома по адресу: ул. Попова, 64. Горожане, пытаясь пресечь торговлю, обратились с проблемой на прямую линию президента.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Придётся брать вилы»: барнаульцы несколько лет борются с незаконным рынком под окнами их дома

«Пишем во все инстанции, куда только можно дошли уже теперь до Путина. Если сейчас нас не помогут, я не знаю, нам в самом деле придется вилы брать и все остальное орудие», – возмущается жительница дома по адресу: Попова, 64, Татьяна Бахарева.

Местные жители предлагают перенести незаконную торговую зону на Докучаевский рынок, но на этот счет у продавцов своя позиция.

«Условий в рынке никаких: ни киосков, стоит два киоска, а здесь народу человек сто, максимум. Солнце палящее, люди основном все пожилые, пенсионеры, как видите, там сидеть просто невозможно, там рынка как такового его просто нет, и этим никто никогда не занимался», – отмечает продавец Антонина Данилова.

Сейчас решением вопроса занимается администрация Ленинского района Барнаула и региональное отделение общероссийского народного фонда.

«В рамках своих полномочий мы выходим, еженедельно здесь проводятся рейды и составляются протоколы, но как таковую эту проблему не решает, как граждане торговали у нас, так они на этой территории и торгуют», – прокомментировала заместитель главы администрации Ленинского района по социальным вопросам Светлана Жиркова.

Остановить нелегальную торговлю и решить проблему благоустройства придомовой территории можно, включив объект в программу «Формирование комфортной городской среды». Для этого собственникам жилья нужно разработать примерный дизайн проекта благоустройства и проголосовать за включение территории в программу.

Катунь24