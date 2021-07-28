Катунь24: «Почта России» начнёт оцифровывать бумажные письма

Компания запускает сервис, который будет переводить рукописные письма в электронный формат для компаний-заказчиков.

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Корреспонденцию будут оцифровывать на платформе ABBYY FlexiCapture. Она автоматически распознает рукописный текст письма и документов, извлекает ключевые поля, после чего переводит их в формат PDF и создает регистрационную карточку. Далее она отправляется в личный кабинет заказчика или в систему электронного документооборота, уточняет РИА Новости.

Директор департамента новых проектов «Почты России» Кирилл Буртный отметил, что это процесс станет первым подобным на российском рынке, а сервис поможет компаниям ускорить ведение бизнеса и предложить экономию на почтовых издержках.

После тестов системы оцифровки «Почта России» уже заключила несколько договоров на предоставление этой услуги, в частности, с девелоперской группой «Самолет», практически половина документов которой уже была переведена в электронный вид с февраля по июнь 2021 года.

Катунь24