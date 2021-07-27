Катунь24: «На пляж вести не надо»: в Новоалтайске дождём затопило двор
Видеозаписью с места поделились подписчики katun24.ru в Instagram сегодня, 26 июля 2021 года.
Фото: Катунь 24
На кадрах заметно, что затопленной оказалась большая территория около 25 дома 8 микрорайона. Вода попала в салоны нескольких припаркованных рядом с домом машин. Это отметили и удивленные дети, бродящие и плескающиеся в образовавшемся озере.
«И на пляж детей вести не надо», — прокомментировала автор видео.
Напомним, в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные грозы и дожди. Кроме того, по прогнозам синоптиков, может усилиться ветер до 17-22 метров в секунду, местами при грозах возможны шквалы до 25 метров в секунду.
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