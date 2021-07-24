Катунь24: «Муж и жена – одна сатана»: на Сахалине осудили супружескую пару, которая изнасиловала и убила 8-летнюю девочку

Приговор в законную силу не вступил.

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По информации РИА Новости, 6 июля 2020 года Игорь Дворников вместе с супругой посадили в машину 8-летнюю девочку и пообещали довезти ее до места назначения. Но вместо этого они воспользовались беспомощностью ребенка и увезли в лес. Там после подстрекательств супруги мужчина, находясь в машине, изнасиловал и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. После чего девочка была убита.

Также в суде было доказано, что мужчина в 2018 году лишил жизни гражданина КНР и женщину. А в 2018 году также изнасиловал другую несовершеннолетнюю девочку.

Игорь Дворников признан виновным по статьям «Убийство трех лиц», «Похищение человека», по двум эпизодам «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Развратные действия», «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Он получил пожизненный тюремный срок.

Супруга Дворникова осуждена на 15 лет по статьям «Похищение человека», за подстрекательство в совершении преступлений, предусмотренных по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Убийство».

Катунь24