Катунь24: «Едем в соседнее село»: житель Алтайского края угнал автомобиль, чтобы съездить на вечеринку

Была ли у угонщика своя фонотека, не уточняется.

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В полицию обратился житель села Долинское и сообщил о краже своего автомобиля.

Правоохранители оперативно выехали на поиски машины и обнаружили ее и угонщика в 20 км от места преступления. Оказалось, что 33-летний мужчина взял автомобиль брата без спроса, так как не хотел его будить. Обвиняемый желал добраться до соседнего села, чтобы продолжить выпивать алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24